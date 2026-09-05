Биолог объяснил, почему в средней полосе России уже пожелтела листва Биолог: листва деревьев пожелтела в августе из-за стресса на фоне сухого лета

Москва5 сен Вести.Листва берез и лип в некоторых регионах средней полосы России уже пожелтела в августе из-за стресса на фоне засушливого лета. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов в беседе с агентством РИА Новости.

Он отметил, что в ряде регионов отмечались жара и дефицит осадков.

Деревья могли начать желтеть еще раньше времени из-за стресса … У некоторых деревьев единичные желтые листья могли появляться в августе приводятся слова эксперта

По словам Дмитрия Сафонова, в средней полосе России, в частности в Москве и Подмосковье, также начали желтеть березы и липы, но это единичные случаи. Отмечается, что в скором времени пожелтеют клен, дуб, осина, а тополь — в последнюю очередь.