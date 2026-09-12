В парке "Лосиный остров" рассказали, как близость мегаполиса влияет на деревья В "Лосином острове" стало меньше ельника из-за теплового фона Москвы

Москва12 сен Вести.В парке "Лосиный остров" ельник стал сменяться на широколиственные леса из-за повышенного теплового фона городской агломерации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала директор национального парка Ольга Шульгина.

Сейчас в национальном парке проходит большое обследование леса. Такой анализ проводится раз в пять лет. Специалисты оценивают возраст и состояние деревьев, смотрят наличие очагов смертельно-опасных заболеваний, изучают породы и влияние на них соседства с мегаполисом.

По итогам исследования предыдущих лет у нас идет небольшая сменяемость ельников на широколиственные леса. Это, конечно же, обусловлено наличием городской агломерации. То есть в городской агломерации температура выше, и вот эта температура влияет на типы леса. У нас прекрасно себя чувствует, в принципе, дуб, липа, и вот ельники постепенно немножечко начинают отступать, уступая свое место лиственным породам заявила Шульгина

Она также назвала меры, которые будут приняты парком для разрешения ситуации.

На основании наших исследований, наших рекомендаций мы пришли к выводу, что ельники мы будем периодически восстанавливать. То есть мы понимаем, что в этом месте изначально рос ельник, в семидесятых годах, потом он начал отступать. Этому помогли, в том числе и короед-типограф, который был в нулевые годы распространен сообщила директор национального парка

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