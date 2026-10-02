Врач Прокофьев: при фотосессии в осенних листьях можно подцепить клеща

Врач предупредил, какой опасный паразит может укусить на фотосессии в листьях Врач Прокофьев: при фотосессии в осенних листьях можно подцепить клеща

Москва2 окт Вести.Во время осенней фотосессии с листвой можно подцепить клеща. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев, его слова приводит "Абзац".

По его слова, сезон клещей начинается с плюсовых температур и завершается уже только с глубоким минусом – то есть с весны до поздней осени.

Они (клещи. – Прим. ред.) бывают сконцентрированы в осенней листве. Подцепить клеща на фотосессии в желтой листьях вполне реально рассказал врач

Прокофьев считает, что самая надежная защита от опасных насекомых - вакцинация от энцефалита. Кроме того, врач порекомендовал надевать закрытую одежду, защищать голову и использовать специальные средства защиты.

По его словам, при укусе не стоит пытаться извлечь клеща народными методами, нужно применить специальное устройство для удаления, после чего обработать рану и обратиться к врачу.

Ранее кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц сообщил о второй волне активности клещей в сентябре.

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