С окончанием лета опасность клещей для домашних животных не исчезает. В сентябре они все еще активны, поэтому владельцам собак и кошек важно продолжать соблюдать меры защиты. Разбираемся вместе с ветеринарным врачом и зоопсихологом, как долго клещи остаются активны осенью, что делать при обнаружении паразита на теле питомца и как вытащить его самостоятельно.

Осень — второй пик активности клещей

“Клещи не исчезают с первым похолоданием. У них есть второй, менее выраженный пик активности, который начинается примерно в конце августа, когда спадает летняя жара и воздух остывает до +15°C. В это время охотятся молодые особи, вылупившиеся из яиц весной, и взрослые клещи, не успевшие найти хозяина раньше”, — объясняет зоопсихолог Светлана Капустина.

Причем неприятная осенняя встреча может произойти не только в далеком от цивилизации лесу: основатель и главный врач скорой ветеринарной помощи “АрниВет” Денис Баранов обращает внимание, что клещи активны и в крупных городах, включая Москву.

В московском регионе клещи активны обычно по октябрь, реже — по ноябрь. Сейчас как раз второй пик клещевой активности, и нужно быть особенно внимательным. Это связано с тем, что осень наступила быстрее, чем обычно, а клещи наиболее активны при температуре от +5 до +15°C подчеркивает эксперт

Чем клещи опасны для питомцев

Клещи — переносчики опасных инфекций. Денис Баранов подчеркивает, что для собак особенно опасен бабезиоз (пироплазмоз). “Через укус зараженного клеща бабезиоз передается питомцу и поражает клетки крови, то есть эритроциты, развивается анемия, и, как следствие, нарушается работа почек, печени и других внутренних органов”, — объясняет ветеринарный врач.

Если собака становится вялой, отказывается от еды, у нее бледнеют или желтеют слизистые, появляется одышка или моча темного цвета — нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику или вызвать ветеринарного врача на дом. Ветеринар собирает анамнез и при наличии симптомов назначает анализы крови. Если пироплазмоз подтвердится, начинается лечение рассказал Баранов

Инкубационный период бабезиоза обычно составляет от нескольких дней до двух–трех недель.

Еще одна опасная инфекция, о которой рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, — болезнь Лайма. “Страдает нервная система, почки, болезнь может перейти в хроническую форму, и тогда собака до конца жизни будет нуждаться в поддерживающей терапии. Возможны также тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока”, — обращает внимание эксперт.

Клещи Фото: РИА Новости

Как осмотреть питомца после прогулки

Осматривать кошек и собак на наличие клещей стоит после каждой прогулки. Делать это нужно в хорошо освещенном месте, прощупывая шерсть пальцами.

Начать можно с головы: осмотреть уши, кожу вокруг глаз и под челюстью, нос и губы. Далее нужно перейти к шее, не забывая проверить область под ошейником. Еще одна зона повышенного риска — верхняя часть груди. Следующие “опасные” области — подмышки и пах. Именно в этих местах клещи часто остаются незамеченными. Затем следует перейти к лапам и к коже между пальцами. Каждую лапу нужно осматривать отдельно, уделяя внимание всем межпальцевым промежуткам и подушечкам. Не стоит забывать и о самых очевидных частях тела: о спине, животе и боках. Там клещи могут быть заметны сразу, но могут и скрываться в подшерстке. Наконец, следует проверить хвост, осмотрев его со всех сторон.

Если при ощупывании обнаружился небольшой плотный бугорок, шерсть в этом месте нужно раздвинуть и внимательно осмотреть кожу.

Как правильно удалить клеща самостоятельно

Если на теле питомца обнаружен клещ, можно съездить в ветеринарную клинику, чтобы его удалили специалисты. Если такой возможности нет, избавиться от паразита можно и самостоятельно — понадобится обычный косметический пинцет.

Как правильно вытащить клеща, рассказал главный врач “АрниВет”:

Надеть перчатки и подготовить пинцет. Захватить клеща пинцетом как можно ближе к поверхности кожи, у самого основания. При этом важно не брать его за брюшко, чтобы не сдавить. Выкрутить клеща аккуратными вращающимися движениями. Проверить, чтобы на коже не осталось частей паразита. Обработать место укуса антисептиком: хлоргексидином или “Мирамистином”.

После процедуры нужно положить клеща в банку или спичечный коробок и отвезти в лабораторию для проверки на инфекции.

Если вы не уверены, что сможете удалить его правильно, не рискуйте — сразу езжайте в ветклинику. При неудачном удалении тело клеща может оторваться, а головка останется в коже, вызывая воспаление отмечает Светлана Капустина

Собака Фото: Unsplash

Профилактика

Главное правило — регулярно обрабатывать питомцев от клещей. Для этого используются специальные ветеринарные препараты, которые подбираются с учетом возраста и веса животного: таблетки, капли на холку, спреи и ошейники.

Самые популярные препараты — это капли на холку и таблетки. Обычно одного применения капель и таблеток хватает на 30–35 дней, далее требуется повторить процедуру. Мы рекомендуем применять такие препараты с апреля по октябрь каждый месяц. Если планируется загородная поездка или прогулка в лесу, то применить препарат лучше за 2–3 дня, чтобы он начал полноценно действовать рассказал Баранов

Кроме того, эксперты напоминают, что нужно ежегодно вакцинировать питомцев. “При этом важно понимать: они [вакцины] не защищают ни от укуса, ни от заражения. Их задача — помочь собаке перенести болезнь в более легкой форме и снизить риски летального исхода”, — уточняет Капустина.