С окончанием лета опасность клещей для домашних животных не исчезает. В сентябре они все еще активны, поэтому владельцам собак и кошек важно продолжать соблюдать меры защиты. Разбираемся вместе с ветеринарным врачом и зоопсихологом, как долго клещи остаются активны осенью, что делать при обнаружении паразита на теле питомца и как вытащить его самостоятельно.

Осень — второй пик активности клещей

“Клещи не исчезают с первым похолоданием. У них есть второй, менее выраженный пик активности, который начинается примерно в конце августа, когда спадает летняя жара и воздух остывает до +15°C. В это время охотятся молодые особи, вылупившиеся из яиц весной, и взрослые клещи, не успевшие найти хозяина раньше”, — объясняет зоопсихолог Светлана Капустина.

Причем неприятная осенняя встреча может произойти не только в далеком от цивилизации лесу: основатель и главный врач скорой ветеринарной помощи “АрниВет” Денис Баранов обращает внимание, что клещи активны и в крупных городах, включая Москву.

В московском регионе клещи активны обычно по октябрь, реже — по ноябрь. Сейчас как раз второй пик клещевой активности, и нужно быть особенно внимательным. Это связано с тем, что осень наступила быстрее, чем обычно, а клещи наиболее активны при температуре от +5 до +15°C

подчеркивает эксперт

Чем клещи опасны для питомцев

Клещи — переносчики опасных инфекций. Денис Баранов подчеркивает, что для собак особенно опасен бабезиоз (пироплазмоз). “Через укус зараженного клеща бабезиоз передается питомцу и поражает клетки крови, то есть эритроциты, развивается анемия, и, как следствие, нарушается работа почек, печени и других внутренних органов”, — объясняет ветеринарный врач.

Если собака становится вялой, отказывается от еды, у нее бледнеют или желтеют слизистые, появляется одышка или моча темного цвета — нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику или вызвать ветеринарного врача на дом. Ветеринар собирает анамнез и при наличии симптомов назначает анализы крови. Если пироплазмоз подтвердится, начинается лечение

рассказал Баранов

Инкубационный период бабезиоза обычно составляет от нескольких дней до двух–трех недель.

Еще одна опасная инфекция, о которой рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, — болезнь Лайма. “Страдает нервная система, почки, болезнь может перейти в хроническую форму, и тогда собака до конца жизни будет нуждаться в поддерживающей терапии. Возможны также тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока”, — обращает внимание эксперт.

Клещи Фото: РИА Новости

Как осмотреть питомца после прогулки

Осматривать кошек и собак на наличие клещей стоит после каждой прогулки. Делать это нужно в хорошо освещенном месте, прощупывая шерсть пальцами.

  1. Начать можно с головы: осмотреть уши, кожу вокруг глаз и под челюстью, нос и губы.
  2. Далее нужно перейти к шее, не забывая проверить область под ошейником. Еще одна зона повышенного риска — верхняя часть груди.
  3. Следующие “опасные” области — подмышки и пах. Именно в этих местах клещи часто остаются незамеченными.
  4. Затем следует перейти к лапам и к коже между пальцами. Каждую лапу нужно осматривать отдельно, уделяя внимание всем межпальцевым промежуткам и подушечкам.
  5. Не стоит забывать и о самых очевидных частях тела: о спине, животе и боках. Там клещи могут быть заметны сразу, но могут и скрываться в подшерстке.
  6. Наконец, следует проверить хвост, осмотрев его со всех сторон.

Если при ощупывании обнаружился небольшой плотный бугорок, шерсть в этом месте нужно раздвинуть и внимательно осмотреть кожу.

Как правильно удалить клеща самостоятельно

Если на теле питомца обнаружен клещ, можно съездить в ветеринарную клинику, чтобы его удалили специалисты. Если такой возможности нет, избавиться от паразита можно и самостоятельно — понадобится обычный косметический пинцет.

Как правильно вытащить клеща, рассказал главный врач “АрниВет”:

  1. Надеть перчатки и подготовить пинцет.
  2. Захватить клеща пинцетом как можно ближе к поверхности кожи, у самого основания. При этом важно не брать его за брюшко, чтобы не сдавить.
  3. Выкрутить клеща аккуратными вращающимися движениями.
  4. Проверить, чтобы на коже не осталось частей паразита.
  5. Обработать место укуса антисептиком: хлоргексидином или “Мирамистином”.

После процедуры нужно положить клеща в банку или спичечный коробок и отвезти в лабораторию для проверки на инфекции.

Если вы не уверены, что сможете удалить его правильно, не рискуйте — сразу езжайте в ветклинику. При неудачном удалении тело клеща может оторваться, а головка останется в коже, вызывая воспаление

отмечает Светлана Капустина
Собака Фото: Unsplash

Профилактика

Главное правило — регулярно обрабатывать питомцев от клещей. Для этого используются специальные ветеринарные препараты, которые подбираются с учетом возраста и веса животного: таблетки, капли на холку, спреи и ошейники.

Самые популярные препараты — это капли на холку и таблетки. Обычно одного применения капель и таблеток хватает на 30–35 дней, далее требуется повторить процедуру. Мы рекомендуем применять такие препараты с апреля по октябрь каждый месяц. Если планируется загородная поездка или прогулка в лесу, то применить препарат лучше за 2–3 дня, чтобы он начал полноценно действовать

рассказал Баранов

Кроме того, эксперты напоминают, что нужно ежегодно вакцинировать питомцев. “При этом важно понимать: они [вакцины] не защищают ни от укуса, ни от заражения. Их задача — помочь собаке перенести болезнь в более легкой форме и снизить риски летального исхода”, — уточняет Капустина.