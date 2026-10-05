Москва5 окт Вести.При подозрении на отравление собаки ядом на улице необходимо сразу обращаться в клинику, самолечение в такой ситуации недопустимо. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил ветеринарный врач Данила Скоробогатый.

Он отметил, что симптомы отравления проявляются у собаки в первые два часа. В эти же сроки необходимо обратиться в клинику, через сутки – будет поздно.

Если владелец собаки подозревает, что собачка что-то скушала, необходимо сразу же бежать в клинику. Самолечение недопустимо, потому что яды, которыми сейчас травятся собаки, в кратчайшие сроки наносят необратимые последствия, и очень быстро, в кратчайший промежуток времени, приводят к летальному исходу. Поэтому, как только заподозрили, сразу бежать в клинику необходимо заявил ветеринар

Он добавил, что собаке можно дать обычный абсорбент, но пользы от него будет мало. В клинике собаке помогут вызвать рвоту и проведут другие необходимые манипуляции, уточнил ветеринар.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский призвал увеличить срок наказания догхантерам в РФ до семи лет, так как их действия не только несут угрозу животным, но и представляют потенциальную опасность для людей.