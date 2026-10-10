В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать корм для собак Роскачество: при выборе готового корма для собак важно ориентироваться на состав

Москва10 окт Вести.При выборе готового корма для собак необходимо обращать внимание на состав продукта, а не на рекламные обещания. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

Отмечается, что насторожить в первую очередь должны общие формулировки ингредиентов, в которых не уточняется их происхождение и доля в рационе.

Если производитель указывает "мясо", "субпродукты" или "злаки" без расшифровки, это повод не доверять качеству продукта сказали специалисты

В Роскачестве обратили внимание, что в сухих рационах эконом- и премиум-сегмента основой часто становятся мясная мука, злаки, а также куриный жир. При этом во влажных кормах мясо и субпродукты иногда занимают только 4-15%, в то время как остальная часть приходится на желирующие и вкусовые добавки.

Отдельно эксперты указали на наличие в составе дегидратированного животного белка, а также растительных белковых экстрактов, изолятов и гидролизатов.

Кроме того, специалисты рекомендовали при изучении этикетки учитывать наличие в продукте консервантов и антиоксидантов. Роскачество отметило, что стоит избегать кормов с пропилгаллатом E310 и по возможности выбирать корма без БГА - бутилгидроксианизола. Вместе с тем, как утверждается, токоферол, сорбат калия, холина хлорид, таурин и ряд других добавок при соблюдении установленных дозировок могут быть использованы в кормах.