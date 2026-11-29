Роскачество: зимняя одежда для собак должна быть практичной, без мелких деталей

В Роскачестве перечислили лайфхаки по выбору зимней одежды для собак Роскачество: зимняя одежда для собак должна быть практичной, без мелких деталей

Москва29 ноя Вести.При выборе одежды для собак следует руководствоваться принципами практичности и избегать покупки вещей с мелкими декоративными элементами. Об этом заявили представители Роскачества в комментарии NEWS.ru.

Следует руководствоваться принципами практичности. Собака - не кукла напомнили специалисты

Собеседники журналистов указали, что модные кардиганы или кроссовки не имеют функциональную нагрузку.

В Роскачестве сообщили, что зимой собаки нуждаются в утепленном комбинезоне и удобной обуви, защищающей лапы не только от холода, но и реагентов.

Оптимальный выбор для зимы — комбинезон из мембранной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Приветствуется наличие утеплителя и флисовой подкладки сообщили в Роскачестве

Помимо этого, специалисты рассказали, что непромокаемые комбинезоны помогут сохранить питомца чистым после прогулок по слякоти.

Эксперты Роскачества также указали на необходимость учитывать породу собаки и тип шерсти. Гладкошерстные и бесшерстные питомцы, в том числе чихуахуа, тойтерьеры и китайские хохлатые, особенно чувствительны к холоду. А длинношерстным питомцам аксессуары помогают защищать шерсть от грязи.

Кроме того, при выборе следует изучить фурнитуру одежды для питомцев. Мелкие декоративные элементы собака может отгрызть и проглотить, а неправильно расположенные замки и аппликации могут натереть питомцу кожу.

Также в Роскачестве указали на важность комфорта животного. Одежда не должна сковывать движения собаки, чрезмерно облегать тело или висеть.

Обувь посоветовали выбирать из тех моделей, которые сделаны из прочного материала, подходящего для сезона, а также легкие и не скользят.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев подтвердил, что собакам нужна зимняя одежда.