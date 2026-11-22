Москва22 ноя Вести.Полипропилен в составе носков помогает сохранить форму изделия, но может вызвать аллергию. Об этом специалисты Роскачества сообщили NEWS.ru.

При выборе носков следует помнить о негативных свойствах синтетики, напомнили эксперты.

Среди наиболее популярных синтетических волокон, используемых в носках, выделяют несколько видов. В их числе полипропилен. Он характеризуется высокой гигроскопичностью. Его часто используют в производстве спортивной одежды. Он износоустойчив, быстро сохнет и отводит влагу. К минусам можно отнести быстрое образование катышков, легкое впитывание запаха и способность вызывать аллергию