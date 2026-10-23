Врач предупредил о вредном эффекте нанесения краски для волос Врач Болибок: краска для волос может вызвать аллергию

Москва23 окт Вести.Нанесение на кожу головы краски для волос может спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом заявил врач-аллерголог Владимир Болибок.

В интервью RT он обратил внимание на то, что в составе большинства стойких красок есть аллерген парафенилендиамин (PPD).

По данным международных исследований, контактная аллергия на PPD встречается примерно у 1% населения в целом, а среди пациентов, проходящих специальное тестирование, этот показатель достигает 4-6% сказал эксперт

Реакция на аллерген может быть разной, начиная от зуда и заканчивая состояниями, представляющими угрозу для жизни.

Самая распространенная реакция – аллергический контактный дерматит. Это так называемая аллергическая реакция замедленного типа: симптомы появляются не сразу, а через 12-48 часов после окрашивания, иногда даже через несколько недель отметил Болибок

Ранее стало известно, что в России ежегодно увеличивается число детей с аллергией – это связано, в том числе, с отказом от грудного вскармливания в пользу искусственного.