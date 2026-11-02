Эксперт Дорохов: смешивание разных средств во время уборки может быть опасно

Россиян предупредили об опасности смешивания разных средств для уборки Эксперт Дорохов: смешивание разных средств во время уборки может быть опасно

Москва2 ноя Вести.Смешивание различных чистящих средств во время уборки может быть опасно. Об этом в беседе с RT предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, компоненты бытовой химии во время смешивания могут вступать в реакции с образованием токсичных газов, а также раздражающих веществ.

Наиболее опасно смешивать хлорсодержащие отбеливатели и чистящие средства на основе гипохлорита натрия с кислотами. Например, если после обработки унитаза хлорным составом добавить средство для удаления известкового налета или ржавчины, содержащее соляную, фосфорную или другую кислоту, может выделиться газообразный хлор сказал Дорохов

Эксперт предупредил, что даже небольшой концентрации хлора достаточно, чтобы вызвать жжение в глазах, слезотечение, резкое раздражение дыхательных путей, а также спазмы и судорожный кашель. При этом при высокой концентрации этого вещества развивается токсический отек легких, который, по словам Дорохова, может привести к летальному исходу.

Кроме того, добавил он, хлорсодержащие средства нельзя соединять с аммиаком, который есть в составе некоторых средств для мытья стекол и удаления загрязнений.