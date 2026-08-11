Эксперт назвал пять главных ошибок в уходе за ювелирными украшениями Ювелирный эксперт Лившиц: бриллианты не следует хранить рядом с другими камнями

Москва11 авг Вести.Соседство бриллиантов с другими камнями может привести к царапинам на изделиях, заявил NEWS.ru эксперт по ювелирным украшениям Менди Лившиц. По его словам, многие украшения с драгоценными камнями также могут пострадать из-за перепада температур при походе в сауну или солярий.

Лившиц развеял миф о том, что камни любят воду. Он отметил, что длительный контакт с водой, особенно хлорированной или морской, вредит оправе и клеевым соединениям.

Если камень закреплен на клей, как часто бывает в бижутерии или недорогих изделиях, вода просто растворит его, и вы рискуете потерять вставку. При этом не стоит забывать, что бриллиант – самый твердый минерал, он легко может поцарапать аметист, топаз или жемчуг, если они будут лежать в одной шкатулке без индивидуальных мешочков предупредил Лившиц

Он пояснил, что жемчуг, бирюза, опал и малахит чрезвычайно чувствительны к бытовой химии. По словам эксперта, мыло, средства для мытья посуды, лак для волос, духи и крем для рук способствуют появлению мутного налета на поверхности камня и могут безвозвратно изменить его цвет.

Многие ювелирные мастерские предлагают чистку в ультразвуковых ваннах. Это эффективно для золотых цепочек, но губительно для многих камней. Изумруды, опалы, танзаниты и жемчуг имеют внутренние микротрещины или пористую структуру. Процедура может заставить камень треснуть или даже расколоться. Резкая смена температур – главный враг многих минералов. Не стоит надевать украшения с камнями перед походом в сауну, баню или солярий. Перегрев может привести к потере влаги или изменению оттенка заключил Лившиц

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней.