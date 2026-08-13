Эксперт назвал альтернативу бриллиантам для помолвочного кольца Эксперт Лившиц: муассанит и сапфир подойдут для помолвочного кольца

Москва13 авг Вести.Муассанит и белый сапфир могут стать хорошей альтернативой бриллианту на помолвочном кольце. Об этом рассказал эксперт по ювелирным украшениям Менди Лившиц.

В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что соответствующие камни выглядит благородно, а также имеют доступную цену.

Белый сапфир — достойная замена бриллиантам с точки зрения как бюджета, так и стиля. Внешне он смотрится благородно, элегантно и лаконично... Также достойным соперником бриллианта называют муассанит. Он более интенсивно сверкает на солнце, а еще привлекает взоры радужными вспышками... И конечно, еще одно ключевое преимущество — цена, которая будет по карману каждому сказал Лившиц

Кроме того, по словам эксперта, еще одной альтернативой бриллианту на помолвочном кольце считается розовый морганит.

Ранее Лившиц назвал главные ошибки в уходе за ювелирными украшениями. Он отметил, что соседство бриллиантов с другими камнями может привести к царапинам на изделиях.