Москва10 авг Вести.Пять лет назад светская Москва обсуждала нежную дружбу Филиппа Киркорова и эффектной блондинки, диджея Кати Гусевой. Однако три года назад Катя вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова, но с Филиппом сохранила добрые отношения. Недавно состоялась презентация нового трека Гусевой "Движение". Светские репортеры заметили на Кате изысканные украшения. Сайт KP.RU спросил об их стоимости ювелира Григория Бакатова.

Золотые серьги из желтого золота Van Cleef в виде клевера стоят в бутике от 500 тысяч рублей. Столько же стоит колечко из этой коллекции. А вот это золотое колечко из розового золота от Cartier стоит более миллиона рублей рассказал эксперт

Что касается двух других колец, то по фото сложно опознать их бренд и чистоту камней. Но камни там серьезные, дорогие, заверил Бакатов. В любом случае можно сказать, что украшения, которые выгуляла Катя Гусева на своем мероприятии, стоят как столичная "однушка".