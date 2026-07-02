KP.RU: костыли Ольги Бузовой в стразах могут стоить почти 5 млн рублей

Раскрыто, сколько стоят украшения и сверкающие костыли Бузовой KP.RU: костыли Ольги Бузовой в стразах могут стоить почти 5 млн рублей

Москва2 июл Вести.Костыли недавно повредившей ногу певицы Ольги Бузовой могут стоить порядка 5 миллионов рублей. Стоимость инкрустированных стразами Swarovski костылей, а также ювелирных украшений и сумок артистки подсчитала KP.RU.

Ранее Бузова получила серьезную травму у себя дома – упала в душе и рассекла колено. Певице сделали операцию, после чего она передвигается на костылях. В своих соцсетях Бузова выложила фото с костылями в стразах, поблагодарив друзей за такой подарок ручной работы.

Учитывая, что на костыли певицы наклеили 24 тысячи кристаллов, одни только стразы, без учета стоимости труда дизайнера, обошлись в 4 млн 800 тысяч рублей говорится в материале

Кроме того, газета рассчитала стоимость любимых украшений певицы, в которых она появляется на публике.

У Бузовой, например, есть комплект от ювелирного бренда Bulgari из коллекции Serpenti - серьги из белого золота с бриллиантами примерно за 5 млн 600 тысяч рублей, колье за 9 млн 200 тысяч рублей, браслет Serpenti Viper из 18-каратного золота за 1,5 миллиона рублей и кольцо за 350 тысяч рублей.

Также артистка владеет несколькими брендовыми сумками. Коралловая Hermes стоит 1 млн 700 тысяч рублей, а коричневая Birkin 25 Togo продается за 4 млн рублей.