Москва7 октВести.В России ежегодно увеличивается число детей с аллергией – это связано, в том числе, с отказом от грудного вскармливания в пользу искусственного. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра аллергологии и иммунологии НИКИ детства Минздрава Московской области, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Каждый год количество аллергиков увеличивается. Это, к сожалению, современный тренд. Это не связано с экологиейотметил профессор
Он считает, что одна из причин - отказ от грудного вскармливания. По словам профессора, искусственное детское питание повышает риск развитие аллергии у ребенка. Иммунная система младенца может ошибочно распознать белки коровьего молока как угрозу и запустить аллергическую реакцию.