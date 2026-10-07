Эксперт: число аллергиков в РФ ежегодно увеличивается Врач Продеус рассказал, почему в РФ ежегодно увеличивается число аллергиков

Москва7 окт Вести.В России ежегодно увеличивается число детей с аллергией – это связано, в том числе, с отказом от грудного вскармливания в пользу искусственного. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра аллергологии и иммунологии НИКИ детства Минздрава Московской области, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Каждый год количество аллергиков увеличивается. Это, к сожалению, современный тренд. Это не связано с экологией отметил профессор

Он считает, что одна из причин - отказ от грудного вскармливания. По словам профессора, искусственное детское питание повышает риск развитие аллергии у ребенка. Иммунная система младенца может ошибочно распознать белки коровьего молока как угрозу и запустить аллергическую реакцию.