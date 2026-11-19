Роскачество посоветовало, как выбрать зимнюю куртку Роскачество: хорошая зимняя куртка должна содержать не менее 70% пуха

Москва19 ноя Вести.При покупке зимней куртки надо ориентироваться не только на соответствие погоде, но и смотреть на его состав. Хорошая зимняя куртка должна содержать не менее 70% пуха, объяснили NEWS.ru в Роскачестве.

При этом в ведомстве отметили, что существуют и современные наполнители, которые не уступают пуху по качеству.

Традиционным лидером по теплоизоляции считается натуральный пух водоплавающих птиц. Однако гарантировать стабильно высокое качество наполнителя становится все сложнее из-за ускоренных темпов выращивания птицы. Для решения проблемы производители все чаще применяют влагостойкую обработку DWR. Такая пропитка позволяет натуральному наполнителю намокать меньше, чем некоторым синтетическим аналогам поделились в Роскачестве

По словам экспертов, синтетические нетканые полотна, такие как холлофайбер, изософт, тинсулейт и шелтер, позволяют создавать одежду с определенными свойствами: они регулируют температуру, просты в уходе и гипоаллергенны.

В Роскачестве заключили, что тип наполнителя можно определить вручную, прощупав полы куртки. Натуральный пух отличается мягкостью и нежностью, в то время как синтетические волокна имеют более жесткую текстуру и могут издавать легкий хруст или пружинить при нажатии.

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