В Роскачестве посоветовали съедать приготовленный борщ за двое-трое суток

В Роскачестве рассказали, сколько можно хранить в холодильнике кастрюлю борща В Роскачестве посоветовали съедать приготовленный борщ за двое-трое суток

Москва10 ноя Вести.Любимый россиянами борщ следует хранить в холодильнике при температуре плюс 2-4 градуса не более двух-трех суток после приготовления, рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества 10 ноября, когда отмечается День борща.

Даже повторное кипячение не всегда делает залежавшееся блюдо безопасным, а отсутствие неприятного запаха вовсе не гарантирует, что оно не испортилось заявили в ведомстве

Свежесваренный борщ нужно остудить и убрать на холод – не стоит держать кастрюлю при комнатной температуре дольше двух часов.

Если супа получилось много и съесть его в ближайшие дни не получится, его лучше заморозить.

Не стоит есть борщ, если появились кислый или просто непривычный запах, пена и пузырьки на поверхности, слизь или плесень, изменилась консистенция, помутнел бульон. Пробовать подозрительный суп специалисты категорически не рекомендуют.

Если срок хранения превышен либо есть сомнения в соблюдении температурного режима, от употребления блюда следует отказаться подчеркнули в пресс-службе Роскачества

Попытка избавиться от опасных микроорганизмов путем повторного кипячения борща не всегда устраняет риски отравления, добавили специалисты.