Химик Дорохов: помидоры, бананы и батат лучше не хранить в холодильнике

Химик рассказал, какие продукты не стоит хранить в холодильнике Химик Дорохов: помидоры, бананы и батат лучше не хранить в холодильнике

Москва5 окт Вести.Холодильник необходим для хранения скоропортящихся продуктов, однако слишком низкая температура может ухудшить качество некоторых овощей и фруктов. Об этом RT рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского Российского технологического университета МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, при температуре около +3...+6 °C некоторые продукты получают так называемое холодовое повреждение. В результате могут измениться их вкус, аромат и структура.

Особенно нежелательно убирать в холодильник недозрелые плоды. При низкой температуре замедляется созревание и нарушаются процессы, связанные с образованием летучих веществ, от которых зависит характерный томатный аромат. Мякоть может стать менее выраженной по вкусу и более мучнистой предупредил Дорохов

По этой причине целые спелые помидоры лучше держать при комнатной температуре, тогда как разрезанные плоды необходимо убирать в холодильник. Не рекомендуется хранить там и бананы: холод повреждает их кожуру и может нарушить процесс созревания.

Эксперт также посоветовал не помещать в холодильник батат. При температуре ниже примерно +12,5 °C его мякоть может потемнеть, а после приготовления клубень останется твердым.

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