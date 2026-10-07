Косметолог рассказала, какие шапки лучше выбрать для сохранения здоровья волос Врач Анчикова: для зимы подойдут шапки из шерсти, кашемира и хлопка

Москва7 окт Вести.Шапки из мягкой шерсти, кашемира и хлопка с добавлением шерсти лучше всего подходят для зимы тем, кто хочет сохранить здоровье волос и кожи головы. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала косметолог Екатерина Анчикова.

По словам специалиста, такие материалы одновременно удерживают тепло и позволяют коже головы дышать. В отличие от них плотная синтетика хуже пропускает воздух, из-за чего при длительном ношении повышается влажность и может появиться раздражение, объяснила врач.

Оптимальный вариант – головной убор из натуральных или хорошо дышащих материалов. Например, из шерсти, кашемира, хлопка с добавлением шерсти. Они позволяют сохранять тепло, не создавая чрезмерного перегрева и парникового эффекта рассказала Анчикова

Косметолог также предупредила, что грубая шерсть и шероховатая синтетика при постоянном трении могут усиливать ломкость волос. Особенно чувствительны к такому воздействию сухие, поврежденные и осветленные волосы, поэтому лучше выбирать шапки с мягкой внутренней поверхностью или гладкой подкладкой, указала эксперт.

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