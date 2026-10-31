Врач Демьяновская: неудобная подушка может привести к гиперлордозу и боли

Врач рассказала, к каким опасным последствиям может привести подушка Врач Демьяновская: неудобная подушка может привести к гиперлордозу и боли

Москва31 окт Вести.Неудобная подушка для сна может привести к головной боли и боли в шее, а также ухудшить качество сна. Об этом предупредила невролог Екатерина Демьяновская в комментарии с RT.

Слишком высокая подушка нарушает физиологическую позу, из-за чего мышцы задней или боковой поверхности шеи всю ночь находятся в напряжении, а позвонки испытывают неравномерную нагрузку рассказала врач

По ее словам, из-за слишком низкой подушки у человека, привыкшего спать на спине, может возникнуть гиперлордоз — это патологическое состояние, при котором естественный изгиб позвоночника становится чрезмерно выраженным. А для предпочитающего спать на боку человека слишком низкая подушка грозит "длительным боковым сгибанием в шейном отделе".

Врач объяснила, что идеальная высота подушки – та, при которой голова и шея – на одном уровне с остальными отделами позвоночного столба.

Демьяновская посоветовала тем, кто любит спать на боку, отдавать предпочтение подушкам с выемкой под плечевой сустав.

Другим важным фактором эксперт назвала качество и степени жесткости. По словам врача, слишком мягкая подушка перестает поддерживать шею, а слишком жесткая давит на точки контакта и может вызывать дискомфорт в затылке, ушных раковинах и шейном отделе. Кроме того, Демьяновская указала, что материал также оказывает влияние на то, как подушка держит форму ночью.

Врач назвала важной и изначальную форму этой постельной принадлежности. По ее словам, анатомические подушки с валиком под шею помогают сохранить естественный изгиб шейного отдела, но подходят не всем - все зависит от привычной позы во сне и выраженности шейного лордоза – изгиба позвоночника.

Вместе с тем, как сообщила врач, универсальной подушки для всех не существует, а людям с заболеваниями шейного отдела позвоночника, головной болью напряжения, нарушениями сна особенно важно придирчиво подойти к выбору подушки. Также подушку нужно периодически заменять на новую, подытожила собеседница журналистов.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, когда стоит менять подушку.