Ветеринар Цыпленков пояснил, как защитить лапы питомцев от противоледовой химии Ветеринар Цыпленков: лапы питомцев можно защитить воском от реагентов

Москва18 ноя Вести.Защитить лапы домашних животных от противогололедных реагентов можно воском, заявил ветеринар Евгений Цыпленков.

В беседе с изданием "Абзац" он раскрыл еще несколько способов, как можно сберечь здоровье питомцев.

Есть непромокаемые ботиночки для собак. Есть мази на основе воска. Подушечки лап мажутся мазью на основе воска, и они водоотталкивающие пояснил Цыпленков

Ранее зоопсихолог и ветеринарный врач Ирина Фатеева рассказала о причинах снижения активности у собак в холодное время года. Она призвала не списывать все на осеннюю хандру.