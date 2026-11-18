Москва18 нояВести.Защитить лапы домашних животных от противогололедных реагентов можно воском, заявил ветеринар Евгений Цыпленков.
В беседе с изданием "Абзац" он раскрыл еще несколько способов, как можно сберечь здоровье питомцев.
Есть непромокаемые ботиночки для собак. Есть мази на основе воска. Подушечки лап мажутся мазью на основе воска, и они водоотталкивающиепояснил Цыпленков
Ранее зоопсихолог и ветеринарный врач Ирина Фатеева рассказала о причинах снижения активности у собак в холодное время года. Она призвала не списывать все на осеннюю хандру.