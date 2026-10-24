Кинолог: осенней хандры у собак не существует Кинолог объяснила, когда осенняя вялость собаки требует обращения к специалисту

Москва24 окт Вести.Снижение активности собаки в холодное время года не обязательно говорит об осенней хандре, однако, если питомец становится вялым, его нужно показать ветеринару. Об этом сообщила ТАСС кинолог, зоопсихолог и ветеринарный врач Ирина Фатеева.

Собаке может быть не очень комфортно гулять при низких температурах, ей не нравится ветер, ей не нравится слякоть, дождь, соответственно, собака уже ведет себя не так активно отметила Фатеева

По ее словам, если собака и дома ведет себя вяло, отказываясь от любимых лакомств, много спит, мало двигается, то не стоит откладывать визит к ветеринару.

Одной из возможных причин ухудшения самочувствия, по мнению кинолога, может быть недостаток витаминов и микроэлементов. Ветеринар поможет подобрать подходящий витаминный комплекс с учетом возраста, породы, состояния здоровья и особенностей питомца.