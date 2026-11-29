Президент РКФ Голубев: собаки не болеют простудой, но их надо защищать от холода

Кинолог рассказал, болеют ли собаки зимой Президент РКФ Голубев: собаки не болеют простудой, но их надо защищать от холода

Москва29 ноя Вести.Собаки не болеют простудой и практически не могут заразиться ОРВИ от человека, но это не значит, что их не нужно защищать от холода зимой. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Собаки не могут болеть простудой в привычном нам понимании​​​. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев человек не может заразить питомца ОРВИ, как и наоборот. Мы разные биологические виды, у каждого свои особенности болезней. Однако это не значит, что переохлаждение не представляет угрозы для собак. Они тоже должны быть защищены зимой объяснил эксперт

Голубев уточнил, что сам по себе холод не вызывает болезни, однако может привести к падению иммунитета. В мороз чаще страдают животные с больными суставами, мочевым пузырем, а также пожилые особи. Собаку нужно утеплять, чтобы избежать переохлаждения, отметил специалист. По его словам, в первую очередь это касается маленьких, лысых, короткошерстных и больных животных.

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