Эксперт опроверг миф о том, что алкоголь согревает организм Эксперт: алкоголь не согревает, а создает ложное ощущение тепла

Москва21 ноя Вести.Алкоголь в холодное время не согревает организм, а создает ложное ощущение тепла и повышает риск переохлаждения. Об этом сообщил ТАСС судмедэксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун.

То, что алкоголь согревает, это, опять же, обманчивое впечатление, которое влечет за собой очень серьезные последствия отметил судмедэксперт

По его словам, в первую фазу принятия спиртного возникает расширение кровеносных сосудов, кровь приливает к поверхности кожи, именно поэтому создается ощущение разливающегося по телу тепла.

Однако первоначальная реакция организма длится недолго, за ней следует более длительная и опасная стадия: происходит резкий спазм сосудов, нарушается нормальный кровоток, а ткани могут получать недостаточно кислорода и испытывать гипоксия.

Ранее сообщалось, что повышение зарплаты и профессиональные успехи могут стать факторами риска для людей, зависимых от алкоголя.