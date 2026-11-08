Врач выявил связь между повышением заработка и алкогольной зависимостью Врач Поликарпов: рост дохода может повлиять на развитие алкогольной зависимости

Москва8 ноя Вести.Рост зарплаты, получение премии или успехи в карьере могут стать факторами риска для людей, зависимых от алкоголя. О том, как рост дохода влияет на привычки, рассказал основатель клиники "АлкоСпас", врач-психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с "Газетой.ru".

Финансовые изменения могут по-разному влиять на состояние человека. Так, увеличение дохода может создать очередной повод для того, чтобы выпить. В таком случае важна не значимость события, а фактор запуска привычного сценария употребления.

Рост дохода может быть не менее рискованным, хотя окружающим он кажется благополучным событием: у человека появляется возможность чаще покупать алкоголь, выбирать большие объемы, продолжать вечер после празднования и скрывать реальные траты объяснил Поликарпов

Также влияние может оказать смена профессиональной среды, уточнил врач. Например, новая должность зачастую идет рука об руку с переработками, встречами и мероприятиями, на которых употребление алкоголя может быть частью коммуникации.

О проблеме говорит не сам факт празднования карьерных достижений, а закрепившаяся привычка связывать любые потрясения, позитивные или негативные, с принятием спиртного.

Поликарпов посоветовал людям в ремиссии обсудить с врачом способы реагирования на любые риски в преддверии масштабных финансовых изменений.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИС "Вести" рассказал, что рост акцизов на алкоголь ведет к повышению цен и вынуждает покупателей экономить.