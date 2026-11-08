Эксперт: рост цен на алкоголь склоняет покупателей к переходу в эконом-сегмент Шапкин: рост цен на алкоголь усиливает переход покупателей в эконом-сегмент

Москва8 ноя Вести.Ускоренный рост акцизов на алкоголь приводит к повышению цен и вынуждает покупателей экономить, а это становится одним из главных факторов изменения потребительского поведения. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По словам эксперта, на фоне подорожания алкоголя альтернативой для некоторых потребителей становятся антидепрессанты.

Я бы сказал так, 80% – это ставки акцизов. Цены являются самым главным ограничением…И поскольку там ставки акцизов растут, причем ускоренными темпами, опережающими инфляцию…Кроме того, идет сокращение вообще всего потребительского сектора… То есть, сокращается и потребление молока, мяса, и так далее. [Значит], потребитель переходит на эконом… Я думаю, что феномен роста потребления антидепрессантов в том, что они, можно сказать – альтернатива дорожающему алкоголю отметил Шапкин

Дополнительно Шапкин подчеркнул, что чрезмерное употребление алкоголя может навредить и представляет собой "социальную опасность".

Например, в Японии правительство вообще начало беспокоиться тем, что молодежь стала мало пить и алкоголь начал хуже продаваться. Они стали проводить просветительскую кампанию, чтобы не терять поступления в бюджет, чтобы молодые люди "пересаживались" вместо этих таблеток и прочих вещей именно на алкоголь, как на более приемлемый способ релаксации. Помимо того, что это социальное зло…Там продукт неоднозначный… Есть еще и естественная потребность мозга защититься от негативных воздействий другого характера у представителей общества пояснил Шапкин

Шапкин добавил, что к полному запрету на ночную продажу алкоголя можно сделать исключение в виде отечественных вин.