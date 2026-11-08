Москва8 ноя Вести.К полному запрету на ночную продажу алкоголя можно сделать исключение в виде отечественных вин. Такое мнение ИС "Вести" выразил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, легальную продажу отечественного вина можно продлить до двух часов ночи.

Я честно считаю, что жесткий запрет на продажу алкогольной продукции по ночам – это не совсем верная мера. То есть... Для российского вина как раз можно сделать исключение. У нас изначально, когда эту тему обсуждал еще тот экспертный совет, который я возглавлял в Госдуме по алкоголю (это середина 2000-х годов), дали полномочия регионам – возможность ограничивать ночную продажу алкогольной продукции крепости свыше 15%. То есть можно было бы продавать вино и пиво, но запретили продажу крепких напитков. Многие регионы воспользовались этим правом, статистика правонарушений пошла вниз, а дальше закрутили гайки, то есть запретили продавать и пиво, и вино, но вы знаете, что несанкционированная торговля по ночам все равно существует