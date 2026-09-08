Турчак сообщил о расширении времени реализации алкоголя в Республике Алтай

Власти Алтая увеличили время продажи алкоголя в республике Турчак сообщил о расширении времени реализации алкоголя в Республике Алтай

Москва8 сен Вести.В Республике Алтай расширили время реализации алкогольной продукции. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак.

В частности, теперь алкоголь вновь будет продаваться по воскресеньям.

Приняли решение увеличить время продажи алкоголя: во все будние дни – с 11 до 19 часов, в субботу – с 11 до 16 часов, в воскресенье – с 11 до 14 часов написано в канале главы Алтая

Он подчеркнул, что подобное послабление было принято после полугода ужесточенных мер по продаже алкогольных напитков в республике.

По его словам, они привели к тому, что алкомаркеты стали переформатировываться в заведения псевдообщепита для обхода запрета. На них он не распространяется.

Однако также он отметил и эффективность ранее принятых мер. Было снижено количество госпитализаций и летальных случаев от алкогольных отравлений. Уменьшилось число ДТП и преступлений на фоне алкогольных опьянений.