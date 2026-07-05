В Калининградской области возобновили розничные продажи дизеля Беспрозванных: в Калининградской области в розницу возвращается дизель

Москва5 июл Вести.Власти Калининградской области объявили о возобновлении розничной продажи дизельного топлива. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Также он отметил увеличение количества заправок, на которых теперь могут заправляться не только юридические, но и физические лица.

Пока возвращаем в розницу только дизель на всех 35 заправках сети "Балтнефть" – в Калининграде и по всей области написал он в своем канале

В субботу, 4 июля, Беспрозванных объявил о поэтапном возобновлении розничной продажи топлива. Тогда он отмечал, что по планам реализовывать будут АИ-92 и дизель.