Москва5 июлВести.Власти Калининградской области объявили о возобновлении розничной продажи дизельного топлива. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Также он отметил увеличение количества заправок, на которых теперь могут заправляться не только юридические, но и физические лица.
Пока возвращаем в розницу только дизель на всех 35 заправках сети "Балтнефть" – в Калининграде и по всей областинаписал он в своем канале
В субботу, 4 июля, Беспрозванных объявил о поэтапном возобновлении розничной продажи топлива. Тогда он отмечал, что по планам реализовывать будут АИ-92 и дизель.