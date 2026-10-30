Лут: ГД может рассмотреть в ноябре продажу вина онлайн через "Почту России"

Госдума может обсудить в ноябре проект продажи вина онлайн через "Почту России" Лут: ГД может рассмотреть в ноябре продажу вина онлайн через "Почту России"

Москва30 окт Вести.Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10-11 ноября могут рассмотреть законопроект о розничной продаже российского вина онлайн через "Почту России". Об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

10 или 11 ноября коллеги должны поставить в пленарку сказала Лут журналистам

Законопроект предусматривает введение разрешения на онлайн-торговлю вином через специальный портал "Почты России". Пилотный эксперимент предлагается провести в Москве и Подмосковье. Проверять возраст покупателя авторы инициативы предлагают через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или предъявление документов.

Однако возможный эксперимент вызвал разногласия среди депутатов Госдумы. По данным "Ведомостей", одни парламентарии считают его рассмотрение преждевременным без общественных слушаний, другие видят перспективы в усилении контроля за онлайн-рынком алкоголя.