Депутаты Госдумы не пришли к единому мнению об онлайн-продажах вина

Эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ вызвал разногласия в Госдуме Депутаты Госдумы не пришли к единому мнению об онлайн-продажах вина

Москва23 окт Вести.Законопроект, разрешающий онлайн-продажу вина от российских производителей, вызвал споры в Госдуме. Одни депутаты считают его рассмотрение преждевременным без общественных слушаний, другие видят перспективы в усилении контроля за онлайн-рынком алкоголя. Об этом пишут "Ведомости".

Рассматриваемый законопроект предлагает провести пилотный эксперимент в Московском регионе, где будет разрешена онлайн-торговля вином через специальный портал "Почты России". Совершеннолетие покупателя предлагается проверять через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или предъявление документов.

О преждевременности применения такой инициативы заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Сторонники проекта же отмечают, что легализация дистанционной торговли усилит контроль и сократит незаконный оборот на онлайн-рынке алкоголя, который по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) составляет около 100 млрд рублей в год.