Москва10 ноя Вести.К идее о дистанционной розничной продаже вина через сайт и отделения "Почты России" следует относится с пониманием. Такое мнение ИС "Вести" выразил депутат Госдумы Владимир Васильев.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о дистанционной розничной продаже вина, произведенного из выращенного на территории России винограда по "Почте России".

Я думаю, это заслуживает понимания. С одной стороны, это воспринимается как продажа алкоголя через почту. С другой стороны, есть два нюанса. Первое - следует обеспечивать функционирование и развитие почты. И второе - у нас сформировалась новая отрасль виноделия в России. Отечественное виноделие просит поддержать с точки зрения доставки. Я считаю, что в целом к данному вопросу нужно очень внимательно. Я для себя поставил задачу разобраться и принять ответственное решение, не популистское, а ответственное