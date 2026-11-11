Законопроект по онлайн-продаже вина в России прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект по продаже вина онлайн через "Почту России" прошел первое чтение Законопроект по онлайн-продаже вина в России прошел первое чтение в Госдуме

Москва11 ноя Вести.Законопроект, который регламентирует дистанционную продажу вина в России, прошел первое чтение в Госдуме.

За данные поправки проголосовали 323 депутата, а против – 71.

Проект закона был внесен на рассмотрение в Государственную думу впервые в 2023 году. В пояснительной записке сказано, что пилотным регионом для реализации указанных мер станет Московский. Согласно законопроекту, дистанционная продажа вина будет проводиться в качестве эксперимента в 2027-2029 годах. Единственный оператор – "Почта России", заказать вино можно будет через ее сайт с помощью подтвержденного аккаунта на портале "Госуслуги". В отделении почты у получателя посылки могут попросить паспорт. Доставить вино смогут не ранее чем через день после заказа.

Для принятия Госдумой законопроект должен пройти три чтения.

Ранее депутат Госдумы Владимир Васильев заявил ИС "Вести", что к идее о дистанционной розничной продаже вина через сайт и отделения "Почты России" следует относится с пониманием.