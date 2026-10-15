Москва15 окт Вести.Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях закон, согласно которому банкам и другим кредитно-финансовым организациям разрешено передавать на аутсорсинг IT-компаниям и облачным провайдерам конфиденциальную информацию, включая банковскую тайну и персональные данные клиентов без получения их согласия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, размещенный в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Уточняется, что первое чтение проект соответствующего закона прошел в ноябре 2023 года.

Передача данных возможна только аккредитованным IT-организациям и банкам с универсальной лицензией, где более 50% голосов принадлежат государству или резидентам РФ без другого гражданства.

Небанковские финансовые организации могут привлекать аккредитованные IT-компании и других участников финансового рынка под российским контролем. Серверы должны располагаться в России.

Кроме того, финансовые организации должны предварительно уведомить Банк России о намерении привлечь сторонние IT-компании, а последние обязаны пройти аудит в организации с лицензией от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и (или) ФСБ.

Российские банки с универсальной лицензией, подконтрольные зарубежным кредитным учреждениям, могут доверить обработку данных зарубежному банку при согласовании с ЦБ, ФСБ и Росфинмониторингом.

При этом иностранный банк должен работать не менее трех лет, а у ЦБ должно быть соглашение об обмене информацией с регулятором страны его фактического местонахождения.

Ранее правкомиссия одобрила законопроект, который обяжет Банк России передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные россиян с признаками ведения бизнеса.