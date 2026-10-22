Онлайн-продажи отечественных вин могут стартовать в России

В Госдуме предлагают начать эксперимент по онлайн-продажам российского вина Онлайн-продажи отечественных вин могут стартовать в России

Москва22 окт Вести.Эксперимент по дистанционной продаже российского вина через интернет предлагают начать в Госдуме, сообщает "Российская газета". С такой инициативой выступил думский Комитет по экономической политике, рекомендовав к принятию в первом чтении соответствующий законопроект.

Инициатива направлена на формирование системной госполитики стимулирования отечественного виноделия во исполнение поручения главы государства. Реализация инициативы обеспечит создание правовой основы для масштабирования дистанционной торговли и укрепления конкурентных позиций российских производителей объяснил председатель Комитета Максим Топилин

Авторы законопроекта предлагают привлечь к этой торговле "Почту России", которая должна создать специализированный портал. Предполагается, что на первом этапе эксперимент затронет Москву и Подмосковье, а в дальнейшем география расширится.

Участие производителей будет добровольным, а реестр торговых компаний будет формировать и вести Минсельхоз РФ. За соблюдением правил и интеграцией с системой ЕГАИС будет следить Росалкогольтабакконтроль.

Ранее сообщалось, что шесть из десяти продаваемых в России марок вин - отечественные.