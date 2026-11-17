ТАСС: рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже вина через почту перенесли

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже вина через почту ТАСС: рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже вина через почту перенесли

Москва17 ноя Вести.Совет Думы сдвинул сроки рассмотрения во втором чтении законопроекта, разрешающего онлайн-продажу вина через "Почту России", сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента.

Названный документ предусматривает запуск в Московском регионе эксперимента по розничной онлайн-продаже вина, а также крепленого и игристого вина, произведенного из российского винограда, через сайт АО "Почта России".

Участие в этом пилотном проекте предполагается исключительно на добровольной основе.

Законопроект, который регламентирует дистанционную продажу вина в России, прошел первое чтение в Госдуме 11 ноября.