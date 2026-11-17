Москва17 нояВести.Совет Думы сдвинул сроки рассмотрения во втором чтении законопроекта, разрешающего онлайн-продажу вина через "Почту России", сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента.
Названный документ предусматривает запуск в Московском регионе эксперимента по розничной онлайн-продаже вина, а также крепленого и игристого вина, произведенного из российского винограда, через сайт АО "Почта России".
Участие в этом пилотном проекте предполагается исключительно на добровольной основе.
Законопроект, который регламентирует дистанционную продажу вина в России, прошел первое чтение в Госдуме 11 ноября.