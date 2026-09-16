Член ОП РФ объяснил, почему продажа противогазов была запрещена более 30 лет Член ОП Аничкин объяснил "загвоздку" с запретом продажи противогазов в РФ

Москва16 сен Вести.Председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) России по безопасности Михаил Аничкин в интервью ИС "Вести" объяснил, почему свободную продажу противогазов в России разрешили только спустя 34 года после запрета.

В России с 1 марта разрешат свободную продажу сертифицированных противогазов, запрет на распространение которых был введен в феврале 1992 года. По словам эксперта, запрет был связан с появлением на рынке низкокачественной продукции и контрафакта, часто она поступала из-за рубежа.

Надо понимать, какие условия были 30 лет тому назад после того, как один общественный строй поменял другой. Тогда было начало дикого рынка, все бросились продавать все и вся. Что касается противогазов, возникло огромное количество торговцев сомнительной репутации из разных стран… Указ [1992 года] определял перечень производств, туда входили и производства оружия, военного оборудования, и средства специальной защиты от боевых отравляющих веществ, которые нельзя было реализовывать в розничной торговле. Такая была казуистика объяснил Аничкин

Позже нормы гражданской обороны, которые призваны защитить население при чрезвычайных ситуациях, начали вступать в противоречие с этим указом.

Сейчас то же самое все оставили, но просто дополнили одной фразой - "за исключением средств индивидуальной защиты населения в области гражданской обороны". Вот и все, что произошло на самом деле отметил член ОП

Теперь порядок сертификации определен правительством, требования к качеству – совместно Минобороны и МЧС РФ.