В Кремле сообщили, когда отменят запрет на экспорт нефти из России Песков: отмена запрета на экспорт нефти зависит от насыщения внутреннего рынка

Москва14 сен Вести.Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из России произойдет только после того, как внутренний рынок будет гарантированно насыщен топливом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мере того как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировой рынок сказал Песков журналистам в понедельник

Запрет и ограничения на вывоз топлива вводились для обеспечения стабильности и наполнения внутреннего российского рынка.

Ранее сообщалось, что правительство РФ и профильные ведомства активизируют работу по проработке ценового соглашения между Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с одной стороны и независимыми автозаправками и малыми нефтеперерабатывающими заводами с другой.