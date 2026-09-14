Москва14 сенВести.Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из России произойдет только после того, как внутренний рынок будет гарантированно насыщен топливом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мере того как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировой рыноксказал Песков журналистам в понедельник
Запрет и ограничения на вывоз топлива вводились для обеспечения стабильности и наполнения внутреннего российского рынка.
Ранее сообщалось, что правительство РФ и профильные ведомства активизируют работу по проработке ценового соглашения между Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с одной стороны и независимыми автозаправками и малыми нефтеперерабатывающими заводами с другой.