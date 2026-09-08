Новак поручил проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС Минэнерго и ФАС проработают ценовые соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС

Москва8 сен Вести.Правительство РФ и профильные ведомства активизируют работу по проработке ценового соглашения между Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с одной стороны и независимыми автозаправками и малыми нефтеперерабатывающими заводами с другой. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом стало известно в ходе совещания, которое было посвящено ситуации на топливном рынке. В пресс-службе кабмина уточнили, что ведомства следят за тем, чтобы цены на бензин и дизель не были завышенными.

Поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них – проработка соглашений между Минэнерго и ФАС, с одной стороны, и малыми НПЗ и независимыми АЗС – с другой с целью регулирования ценообразования говорится в сообщении

Ранее стало известно, что в ФАС уже возбуждено 51 дело и вынесено 81 предупреждение в случаях, когда было зафиксировано необоснованное завышение цен на топливо.

Также в стране сохраняется запрет на экспорт дизтоплива. Новак объяснил, что это необходимо для недопущения затоваривания на внутреннем рынке.