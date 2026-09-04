Новак: сохраняем запрет на экспорт дизтоплива, но не допустим затоваривания Новак: Россия пока сохраняет запрет на экспорт дизтоплива

Москва4 сен Вести.Минэнерго пока сохраняет запрет на экспорт дизтоплива, но не допустит затоваривания на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Ключевая задача - не допустить этого. Если будет дизеля достаточно и сформированы остатки, необходимые для недопущения затоваривания, естественно, мы будем принимать решение об открытии экспорта​​​. Сейчас пока Минэнерго считает целесообразным, исходя из общего баланса и той ситуации, которую они мониторят, пока не экспортировать отметил Новак

ВЭФ-2026 проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.