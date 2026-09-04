Москва4 сенВести.Минэнерго пока сохраняет запрет на экспорт дизтоплива, но не допустит затоваривания на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
Ключевая задача - не допустить этого. Если будет дизеля достаточно и сформированы остатки, необходимые для недопущения затоваривания, естественно, мы будем принимать решение об открытии экспорта. Сейчас пока Минэнерго считает целесообразным, исходя из общего баланса и той ситуации, которую они мониторят, пока не экспортироватьотметил Новак
ВЭФ-2026 проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.