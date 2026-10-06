Москва6 октВести.Почти во всех популярных кормах для кошек присутствуют опасные для здоровья животных вещества, сообщает издание The Economic Times со ссылкой на исследование некоммерческой организации Clean Label Project.
В рамках исследования были изучены 100 кормов 62 различных брендов. Практически во всех были обнаружены тяжелые металлы и гербицид глифосат. Исключением не стали корма с маркировкой "натуральные" или "более ценные с точки зрения питания".
Тестирование охватывало такие вещества, как гербициды, свинец, ртуть и мышьяк. Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%говорится в публикации
Также в кормах был найден канцероген диэтилгексилфталат (DEHP), который вызывает у животных рак, провоцирует врожденные патологии и другие проблемы со здоровьем, рассказал директор организации Toxic Free Future Райан Бабади.
[DEHP] был обнаружен примерно в половине протестированных продуктов, причем самые высокие уровни были зафиксированы в консервах и продуктах в пакетиках. Загрязнение DEHP потенциально может происходить во время переработки корма, в том числе при контакте с трубками из поливинилхлорида или другим оборудованием, используемым на фермах и предприятиях пищевой промышленностизаявил Бабади
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