Economic Times: почти во всех популярных кормах для кошек есть тяжелые металлы

Эксперты нашли свинец, кадмий и мышьяк почти во всех популярных кормах для кошек Economic Times: почти во всех популярных кормах для кошек есть тяжелые металлы

Москва6 окт Вести.Почти во всех популярных кормах для кошек присутствуют опасные для здоровья животных вещества, сообщает издание The Economic Times со ссылкой на исследование некоммерческой организации Clean Label Project.

В рамках исследования были изучены 100 кормов 62 различных брендов. Практически во всех были обнаружены тяжелые металлы и гербицид глифосат. Исключением не стали корма с маркировкой "натуральные" или "более ценные с точки зрения питания".

Тестирование охватывало такие вещества, как гербициды, свинец, ртуть и мышьяк. Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94% говорится в публикации

Также в кормах был найден канцероген диэтилгексилфталат (DEHP), который вызывает у животных рак, провоцирует врожденные патологии и другие проблемы со здоровьем, рассказал директор организации Toxic Free Future Райан Бабади.

[DEHP] был обнаружен примерно в половине протестированных продуктов, причем самые высокие уровни были зафиксированы в консервах и продуктах в пакетиках. Загрязнение DEHP потенциально может происходить во время переработки корма, в том числе при контакте с трубками из поливинилхлорида или другим оборудованием, используемым на фермах и предприятиях пищевой промышленности заявил Бабади

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