Роскачество: на маркетплейсах 80% шерстяных тапочек продаются с нарушениями

Продавцы на маркетплейсах вместо шерсти указывают мех или овчину Роскачество: на маркетплейсах 80% шерстяных тапочек продаются с нарушениями

Москва24 сен Вести.Продавцы шерстяных тапочек на маркетплейсах допускают системные ошибки в маркировке своих товаров. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Роскачества.

Специалисты ведомства проверили 608 карточек товаров на Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркете", пишет РИА Новости.

В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятия "шерсть" на "мех" и "овчина" заявили в ведомстве

В Роскачестве напомнили, что продажа товара под видом другой продукции является обманом потребителя. А торговля без разрешительной документации может повлечь штрафы и остановку деятельности.

Ранее сообщалось, что у семи из 20 марок лапши быстрого приготовления обнаружены нарушения в маркировке. Например, фактическое содержание жиров, белков и углеводов не совпадает с заявленным.