Москва24 сенВести.Продавцы шерстяных тапочек на маркетплейсах допускают системные ошибки в маркировке своих товаров. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Роскачества.
Специалисты ведомства проверили 608 карточек товаров на Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркете", пишет РИА Новости.
В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятия "шерсть" на "мех" и "овчина"заявили в ведомстве
В Роскачестве напомнили, что продажа товара под видом другой продукции является обманом потребителя. А торговля без разрешительной документации может повлечь штрафы и остановку деятельности.
Ранее сообщалось, что у семи из 20 марок лапши быстрого приготовления обнаружены нарушения в маркировке. Например, фактическое содержание жиров, белков и углеводов не совпадает с заявленным.