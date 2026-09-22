В компании "Мираторг" опровергли наличие сои в своих наггетсах

В "Мираторге" прокомментировали сообщения о наличии сои в наггетсах В компании "Мираторг" опровергли наличие сои в своих наггетсах

Москва22 сен Вести.Сведения о наличии сои в наггетсах "Мираторг" не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе компании в беседе с ТАСС.

Комментарий появился после публикации в Telegram-канале " SHOT Проверка", в котором утверждалось, что на сайтах крупных сетевых магазинов в составе продукта указаны "соевые пищевые волокна" и "изолированный соевый белок", хотя на упаковке есть значок "без сои". В частности, такие данные можно найти на порталах "Пятерочки" и "Магнита".

В "Мираторге" подчеркнули, что причиной расхождений является ошибка торговцев, не успевших обновить информацию после ребрендинга.

Мы провели внутреннюю проверку рецептуры и производственной документации. Подтверждаем: в данной рецептуре соя отсутствует - ни соевые пищевые волокна, ни изолированный соевый белок не используются. Маркировка "без сои" правомерна, состав на упаковке соответствует фактическому отметили в компании

Там добавили, что партнерам уже направили обращения с требованием разместить актуальную информацию в карточки товаров.