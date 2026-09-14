В компании "Эвалар" отреагировали на сообщения о нарушениях в составе ряда БАДов Компания "Эвалар" опровергла информацию о нарушениях в составе ряда БАДов

Москва14 сен Вести.В компании "Эвалар" заявили, что информация о нарушениях в составе ряда ее БАДов не соответствует действительности. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

В материале сказано, что в настоящее время некоторые Telegram-каналы распространяют данные о нарушениях в составе ряда продуктов "Эвалар".

Данная информация недостоверна и вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, выпускаемой компанией сказано в сообщении

В "Эвалар" также заявили, что в июле компания получила замечания Роспотребнадзора, связанные с текстом на упаковке отдельных товаров, эти нарушения были устранены. В сообщении говорится, что замечаний по качеству и безопасности продукции нет.

В "Эвалар" добавили, что считают сообщения умышленным искажением фактов "со стороны третьих лиц, либо организаций, заинтересованных в дестабилизации российских наукоемких производств". В материале добавили, что окончательные выводы могут быть сделаны только профильными структурами.