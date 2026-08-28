На Ямале опровергли фейк о необходимости запасаться продуктами Власти Ямала опровергли информацию о дефиците продуктов

Москва28 авг Вести.Власти Ямала опровергли появившуюся в соцсетях информацию о необходимости запасаться продуктами из-за возможного дефицита. Об этом сообщили в правительстве региона.

В сети распространяется ложная информация, в которой утверждается, что Дмитрий Артюхов призывает жителей Ямала запасаться "кашей и тушенкой". В фейковой публикации заявляют, что в ближайшее время регион может столкнуться с жестким дефицитом товаров сказано в сообщении

Отмечается, что злоумышленники сфабриковали "скриншот" с сайта ямальского СМИ, которое никогда не публиковало подобных сообщений.

В правительстве призвали граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.