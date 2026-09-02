Москва2 сенВести.Власти Тамбовской области прокомментировали слухи о "лепестках", которые якобы были обнаружены на месте падения беспилотного летательного аппарата в Тамбове.
Как следует из заявления, опубликованного пресс-службой регионального правительства в MAX, данные об обнаружении боеприпасов не соответствуют действительности.
В чатах и соцсетях … распространяется фейк о "лепестках нового типа, которые разбрасывают вражеские беспилотники". Эти сведения неоднократно опровергались органами власти различных субъектов РФговорится в публикации
Уточняется, что подобные фейки появились в медиапространстве с конца июля текущего года. Фотографии использовались в публикациях в других регионах, в том числе - Белгородской и Кировской областях, Крыму и Севастополе.
Власти призвали жителей не поддаваться панике и не рассылать непроверенную информацию, а также напомнили о запрете на съемку и публикацию кадров с атаками БПЛА и работой ПВО.