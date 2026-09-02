Власти опровергли фейк о "лепестках" на месте падения БПЛА в Тамбове

В Тамбовской области опровергли слухи о "лепестках" на месте падения БПЛА Власти опровергли фейк о "лепестках" на месте падения БПЛА в Тамбове

Москва2 сен Вести.Власти Тамбовской области прокомментировали слухи о "лепестках", которые якобы были обнаружены на месте падения беспилотного летательного аппарата в Тамбове.

Как следует из заявления, опубликованного пресс-службой регионального правительства в MAX, данные об обнаружении боеприпасов не соответствуют действительности.

В чатах и соцсетях … распространяется фейк о "лепестках нового типа, которые разбрасывают вражеские беспилотники". Эти сведения неоднократно опровергались органами власти различных субъектов РФ говорится в публикации

Уточняется, что подобные фейки появились в медиапространстве с конца июля текущего года. Фотографии использовались в публикациях в других регионах, в том числе - Белгородской и Кировской областях, Крыму и Севастополе.

Власти призвали жителей не поддаваться панике и не рассылать непроверенную информацию, а также напомнили о запрете на съемку и публикацию кадров с атаками БПЛА и работой ПВО.