Москва24 сен Вести.Роспотребнадзор выявил нарушения по физико-химическим показателям в детских смесях компании "Нестле Россия", говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По результатам исследования, состав продукции Nestogen 1 не соответствовал заявленным компонентам. Так, фактическое содержание витамина А оказалось почти в четыре раза меньше указанного, а витамина Е – в два. Кроме того, уровень йода там сильно занижен.

При этом содержание жирных кислот в разы превышает количество, указанное на упаковке продукта. Аналогичные нарушения выявили и в детской смеси Nestogen 2.

Роспотребнадзор вынес компании предостережение и рекомендовал усилить контроль за продукцией.

Ранее сообщалось, что детские молочные каши в России останутся без обязательной маркировки до конца 2027 года. Правительство приняло решение отсрочить вступление в силу соответствующих требований еще на один год.