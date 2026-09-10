"Доширак" и "Чан Рамен" не прошли проверку по маркировке Роскачество обнаружило нарушения маркировки у "Доширака" и "Чан Рамена"

Москва10 сен Вести.Роскачество выявило нарушения обязательных требований у семи из 20 торговых марок лапши быстрого приготовления, представленных на российском рынке. В числе продукции с нарушениями маркировки оказались товары "Доширак", "Чан Рамен" и "Дошира Квисти".

Эксперты исследовали продукцию 20 торговых марок по 439 показателям, связанным с безопасностью, качеством и достоверностью маркировки.

Фактические показатели белков, жиров или углеводов не совпадают с заявленными сообщили в Роскачестве

Всего у трети проверенных товаров специалисты обнаружили нарушения обязательных требований технических регламентов. Помимо продукции "Доширак", в список нарушителей вошли импортные товары JML, Nissin, SamYang и Naruto.

При этом исследование, результаты которого приводит РИА Новости, показало улучшение показателей безопасности по сравнению с проверкой 2019 года. В продукции всех 20 марок не нашли опасных бактерий, антибиотиков и превышения допустимого уровня микотоксинов. Также вся проверенная лапша соответствовала требованиям по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов и акриламида.

В Роскачестве также подтвердили наличие ДНК курицы во всех 14 товарах, где производители заявляли курицу в составе. При предыдущем исследовании по этому показателю фиксировались нарушения.

Одновременно пять торговых марок - "Красная цена", "Вау Чоу", "Моя цена", "Первым делом" и "Петра" - соответствовали как обязательным требованиям, так и опережающему стандарту Роскачества. Эти товары могут претендовать на получение российского Знака качества.