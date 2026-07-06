Москва6 июлВести.Маркетплейс Wildberries начал тестировать функцию, которая поможет покупателям лучше понять, был ли использован искусственный интеллект для создания фотографий товаров в отзывах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Wildberries.
В мобильном приложении маркетплейса на медиафайлах в отзывах появится специальная отметка "Похоже на ИИ", если система увидит на фото признаки использования ИИ-инструментов.
Метка не означает, что отзыв является недостоверным, но помогает покупателю учитывать возможную обработку изображения при принятии решения о покупкеговорится в сообщении
Отмечается, что отзывы с такой отметкой не будут удалены, так как она дает покупателю дополнительный контекст и помогает сделать более осознанный выбор.
Сейчас проходит тестирование новой функции, она доступна части пользователей приложения маркетплейса.
Ранее стало известно, что Wildberries в тестовом режиме запустил новый раздел с услугами по установке, настройке и обслуживанию бытовой техники и электроники.