Отметки об ИИ-контенте появятся в отзывах на Wildberries

Wildberries добавит предупреждение об ИИ-контенте в отзывах Отметки об ИИ-контенте появятся в отзывах на Wildberries

Москва6 июл Вести.Маркетплейс Wildberries начал тестировать функцию, которая поможет покупателям лучше понять, был ли использован искусственный интеллект для создания фотографий товаров в отзывах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Wildberries.

В мобильном приложении маркетплейса на медиафайлах в отзывах появится специальная отметка "Похоже на ИИ", если система увидит на фото признаки использования ИИ-инструментов.

Метка не означает, что отзыв является недостоверным, но помогает покупателю учитывать возможную обработку изображения при принятии решения о покупке говорится в сообщении

Отмечается, что отзывы с такой отметкой не будут удалены, так как она дает покупателю дополнительный контекст и помогает сделать более осознанный выбор.

Сейчас проходит тестирование новой функции, она доступна части пользователей приложения маркетплейса.

Ранее стало известно, что Wildberries в тестовом режиме запустил новый раздел с услугами по установке, настройке и обслуживанию бытовой техники и электроники.