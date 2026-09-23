Григоренко: в 2016 году больше половины меховых изделий в РФ были контрафактом

Введение маркировки вскрыло масштабы серого рынка меховых изделий в РФ Григоренко: в 2016 году больше половины меховых изделий в РФ были контрафактом

Москва23 сен Вести.После введения обязательной маркировки в 2016 году больше половины меховых изделий в России оказались контрафактом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер напомнил, что в 2016 году данная система в России начиналась с маркировки меховых изделий.

После того, как меховые изделия стали подлежать обязательной маркировке, и стала видна вся прозрачность производства и продажи меховых изделий в Российской Федерации, выяснилось, что больше половины меховых изделий были либо контрафактные, либо контрабандно ввезены на территорию Российской Федерации сказал он

Григоренко добавил, что затем систему маркировки начали расширять и на другие виды товаров, которые по оценке отраслевых специалистов входили в группы наиболее контрафактных.

Ранее заместитель главы Минпромторга Михаил Юрин заявил, что благодаря внедрению системы маркировки доля незаконной парфюмерной продукции на российском рынке с 2020 года снизилась на 78%.